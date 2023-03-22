"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео

Свой образ модель дополнила прозрачной акриловой сумочкой на цепочке в виде аквариума с золотой рыбкой от этого же бренда. На сайте магазина указано, что стоимость этого аксессуара составляет $350 (13 тыс. грн).

Скриншот: katebartondesign.com

Таблоид Daily Star в статье под названием "Клум взорвала интернет своим ошеломляющим видом в платье с разрезами до бедра", отмечает, что в этом образе модель посетила церемонию вручения наград Fashion Trust US в Голливуде.

Издание Metro пишет, что Клум "затмила всех с сумкой в виде аквариума".

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