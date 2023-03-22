"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео

Свой образ модель дополнила прозрачной акриловой сумочкой на цепочке в виде аквариума с золотой рыбкой от этого же бренда. На сайте магазина указано, что стоимость этого аксессуара составляет $350 (13 тыс. грн).
Таблоид Daily Star в статье под названием "Клум взорвала интернет своим ошеломляющим видом в платье с разрезами до бедра", отмечает, что в этом образе модель посетила церемонию вручения наград Fashion Trust US в Голливуде.
Издание Metro пишет, что Клум "затмила всех с сумкой в виде аквариума".
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Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.
Клум также снималась в эпизодичных ролях в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".
С февраля 2019 года Клум замужем за немецким музыкантом Томом Каулитцем.