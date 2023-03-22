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22 марта, 2023
 
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"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео

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Клум посетила церемонию вручения наград Fashion Trust US в Голливуде
Клум посетила церемонию вручения наград Fashion Trust US в Голливуде
Фото: ЕРА

49-летняя немецкая модель, ведущая и актриса Хайди Клум 22 марта разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена в платье с разрезом до бедра от американского бренда Kate Barton.

Свой образ модель дополнила прозрачной акриловой сумочкой на цепочке в виде аквариума с золотой рыбкой от этого же бренда. На сайте магазина указано, что стоимость этого аксессуара составляет $350 (13 тыс. грн).

Скриншот: katebartondesign.com
Скриншот: katebartondesign.com

Таблоид Daily Star в статье под названием "Клум взорвала интернет своим ошеломляющим видом в платье с разрезами до бедра", отмечает, что в этом образе модель посетила церемонию вручения наград Fashion Trust US в Голливуде.

Издание Metro пишет, что Клум "затмила всех с сумкой в виде аквариума".

Контекст:

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодичных ролях в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".

С февраля 2019 года Клум замужем за немецким музыкантом Томом Каулитцем.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: бренд, платье, мода и красота, модель, Хайди Клум, церемония, стиль, аксессуары
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