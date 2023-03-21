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21 марта, 2023
 
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"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились

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1 июня 2023 года Клум исполнится 50 лет
1 июня 2023 года Клум исполнится 50 лет
Фото: ЕРА

49-летняя немецкая модель, ведущая и актриса Хайди Клум снялась для глянцевого журнала Vogue (Греция). Фото с изображением знаменитости на обложке опубликованы 21 марта на странице редакции в Instagram.

Клум позирует в кадре, сидя в углу на полу. Для съемки она выбрала платье с прозрачным верхом, отказавшись от белья. 

"Незадолго до своего 50-летия знаменитая супермодель фотографируется и рассказывает о своей впечатляющей карьере, безупречном стиле, семье и обо всем, что заставляет ее чувствовать себя счастливой сегодня", – говорится в анонсе.

На втором фото Клум изображена в костюме, состоящем из трусов и куртки с пышными рукавами и перфорацией вдоль линии пуговиц.

"Как ей удается оставаться такой молодой? Всегда выглядит потрясающе", – восхитились поклонники.

"Она такая красивая", – отреагировали пользователи сети.

Контекст:

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодичных ролях в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".

С февраля 2019 года Клум замужем за немецким музыкантом Томом Каулитцем

1 июня 2023 года Клум исполнится 50 лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Vogue, мода и красота, модель, Хайди Клум, стиль
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