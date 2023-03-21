"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились

1 июня 2023 года Клум исполнится 50 лет Фото: ЕРА

Клум позирует в кадре, сидя в углу на полу. Для съемки она выбрала платье с прозрачным верхом, отказавшись от белья.

"Незадолго до своего 50-летия знаменитая супермодель фотографируется и рассказывает о своей впечатляющей карьере, безупречном стиле, семье и обо всем, что заставляет ее чувствовать себя счастливой сегодня", – говорится в анонсе.

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На втором фото Клум изображена в костюме, состоящем из трусов и куртки с пышными рукавами и перфорацией вдоль линии пуговиц.

"Как ей удается оставаться такой молодой? Всегда выглядит потрясающе", – восхитились поклонники.

"Она такая красивая", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Greece (@voguegreece)