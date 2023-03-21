"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились

Клум позирует в кадре, сидя в углу на полу. Для съемки она выбрала платье с прозрачным верхом, отказавшись от белья.
"Незадолго до своего 50-летия знаменитая супермодель фотографируется и рассказывает о своей впечатляющей карьере, безупречном стиле, семье и обо всем, что заставляет ее чувствовать себя счастливой сегодня", – говорится в анонсе.
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На втором фото Клум изображена в костюме, состоящем из трусов и куртки с пышными рукавами и перфорацией вдоль линии пуговиц.
"Как ей удается оставаться такой молодой? Всегда выглядит потрясающе", – восхитились поклонники.
"Она такая красивая", – отреагировали пользователи сети.
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Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.
Клум также снималась в эпизодичных ролях в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".
С февраля 2019 года Клум замужем за немецким музыкантом Томом Каулитцем
1 июня 2023 года Клум исполнится 50 лет.