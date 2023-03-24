Мишина с серьгами в носу показала портретные снимки, на которых не видно одежды и белья

Мишина: Женская энергия – это пример того, как любое качество можно выразить в разных моментах и стать одной из самых сильных форм силы и вдохновения в любой сфере жизни Фото: misha.k.ua / Instagram

Актриса позировала с серьгами в носу и засветила плечи. На фото не видно одежды и белья. Мишина показала и цветное и черно-белое фото.

Автор фотосессии – фотограф Роман Зубарев.

"Женщина" – какая богатая, преуспевающая и совершенная энергия внутри этого слова. Недавно, столкнувшись с позициями некоторых о том, что женственность – это исключительно пышные формы или килограммы, или наоборот, я с удовольствием посвящаю этот пост объяснению подобных стереотипов и когнитивных искажений", – написала Мишина.

Она отметила, что многие женщины сталкиваются с прессингом общества, устанавливающего определенные стандарты всему, в том числе и понятию женственности.

"Но настоящая женственность кроется в личности каждой женщины и ее индивидуальности. Она не ограничивается только физическими чертами, она – внутреннее состояние женщины, отзывчивость, терпимость, эмпатия и умение слушать. Женственность может изменяться от женщины к женщине, и одна и та же женщина может выражать ее по-разному. Некоторые в форме элегантности или мягкого покоя, а другие через силу и настойчивость", – заявила актриса.

Мишина добавила, что женственность дарит чувство уверенности в своих способностях, знаниях, навыках и ценностях, чувство комфорта в собственной коже и смелость выражения своих мыслей и чувств без страха осуждения.

"Женская энергия – это пример того, как любое качество можно выразить в разных моментах и стать одной из самых сильных форм силы и вдохновения в любой сфере жизни", – отметила она.