Мишина с серьгами в носу показала портретные снимки, на которых не видно одежды и белья

Актриса позировала с серьгами в носу и засветила плечи. На фото не видно одежды и белья. Мишина показала и цветное и черно-белое фото.
Автор фотосессии – фотограф Роман Зубарев.
"Женщина" – какая богатая, преуспевающая и совершенная энергия внутри этого слова. Недавно, столкнувшись с позициями некоторых о том, что женственность – это исключительно пышные формы или килограммы, или наоборот, я с удовольствием посвящаю этот пост объяснению подобных стереотипов и когнитивных искажений", – написала Мишина.
Она отметила, что многие женщины сталкиваются с прессингом общества, устанавливающего определенные стандарты всему, в том числе и понятию женственности.
"Но настоящая женственность кроется в личности каждой женщины и ее индивидуальности. Она не ограничивается только физическими чертами, она – внутреннее состояние женщины, отзывчивость, терпимость, эмпатия и умение слушать. Женственность может изменяться от женщины к женщине, и одна и та же женщина может выражать ее по-разному. Некоторые в форме элегантности или мягкого покоя, а другие через силу и настойчивость", – заявила актриса.
Мишина добавила, что женственность дарит чувство уверенности в своих способностях, знаниях, навыках и ценностях, чувство комфорта в собственной коже и смелость выражения своих мыслей и чувств без страха осуждения.
"Женская энергия – это пример того, как любое качество можно выразить в разных моментах и стать одной из самых сильных форм силы и вдохновения в любой сфере жизни", – отметила она.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".
Мишина одна воспитывает сына Платона, которого она родила 11 апреля 2012 года. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.