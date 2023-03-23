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23 марта, 2023
 
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"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сумская: Нельзя просто вот так ляпать невесть что&hellip;
Сумская: Нельзя просто вот так ляпать невесть что…
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram 22 марта прокомментировала слова филолога, экс-нардепа от партии "Свобода" Ирины Фарион о том, что жители Мариуполя, пострадавшие от действий РФ, отрабатывают свою карму.

"Задело… Детерминизм – философское учение о всеобщей объективной обусловленности явлений природы, общества и человеческой психики, в частности воли, вследствие причинности, то есть такой связи явлений, при которой одно явление (причина) при определенных условиях порождает другое (действие). Меня до глубины души задели эти страшные слова госпожи Фарион о мариупольцах. Просто до слез…" – призналась Сумская.

Она подчеркнула, что в Мариуполе произошла трагедия всемирного масштаба.

"У меня есть много друзей, знакомых из этого края. Уважают язык, знают историю и культуру своей страны намного глубже госпожи Фарион… Так в чем их карма? За эти слова человек должен отвечать… Нельзя просто вот так ляпать невесть что… Мы сейчас должны все объединиться вокруг пострадавших людей, а не дискредитировать страну такими нелепыми высказываниями!" – заявила Сумская.

Актриса опубликовала эпизод из интервью Фарион журналистке Эмме Антонюк.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Россия, Украина, Ирина Фарион, война, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, Ольга Сумская, трагедия, актриса, Эмма Антонюк
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