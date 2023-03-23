"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя

"Задело… Детерминизм – философское учение о всеобщей объективной обусловленности явлений природы, общества и человеческой психики, в частности воли, вследствие причинности, то есть такой связи явлений, при которой одно явление (причина) при определенных условиях порождает другое (действие). Меня до глубины души задели эти страшные слова госпожи Фарион о мариупольцах. Просто до слез…" – призналась Сумская.

Она подчеркнула, что в Мариуполе произошла трагедия всемирного масштаба.

"У меня есть много друзей, знакомых из этого края. Уважают язык, знают историю и культуру своей страны намного глубже госпожи Фарион… Так в чем их карма? За эти слова человек должен отвечать… Нельзя просто вот так ляпать невесть что… Мы сейчас должны все объединиться вокруг пострадавших людей, а не дискредитировать страну такими нелепыми высказываниями!" – заявила Сумская.

Актриса опубликовала эпизод из интервью Фарион журналистке Эмме Антонюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумська (@olgasumska)