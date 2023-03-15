"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"

Сумская: Я не должна оправдываться, я не должна ничего говорить Фото: Ольга Сумська / Facebook

По словам Сумской, и ей, и ее дочери, которая замалчивает российскую агрессию против Украины, люди в соцсетях пишут "самые страшные комментарии".

"Я не знаю, как она держится. Когда она пересылает мне эти сообщения, я их читаю. Желают самого страшного", – рассказала актриса.

Сумская подчеркнула, что Паперная поддерживает Украину, но делают все для того, чтобы ее двое детей были в безопасности.

"Кто там – тот знает, как это трудно. Что-то сказать, что-то написать. Люди исчезают – понимаете?! Прежде всего она мама своих детей, и она делает все для того, чтобы они были в безопасности. Она всем сердцем с Украиной, она украинка прежде всего. Да, ей тяжело сегодня, но я не должна оправдываться, я не должна ничего говорить. Я верю, что мы когда-то встретимся", – подытожила актриса.