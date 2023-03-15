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15 марта, 2023
 
Новости

"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"

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Сумская: Я не должна оправдываться, я не должна ничего говорить
Сумская: Я не должна оправдываться, я не должна ничего говорить
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская не виделась со своей старшей дочерью Антониной Паперной, которая живет и работает в РФ, год. Об этом она рассказала в интервью, которое 15 марта опубликовано на YouTube-канале украинского проекта ЖВЛ.

По словам Сумской, и ей, и ее дочери, которая замалчивает российскую агрессию против Украины, люди в соцсетях пишут "самые страшные комментарии".

"Я не знаю, как она держится. Когда она пересылает мне эти сообщения, я их читаю. Желают самого страшного", – рассказала актриса.

Сумская подчеркнула, что Паперная поддерживает Украину, но делают все для того, чтобы ее двое детей были в безопасности.

"Кто там – тот знает, как это трудно. Что-то сказать, что-то написать. Люди исчезают – понимаете?! Прежде всего она мама своих детей, и она делает все для того, чтобы они были в безопасности. Она всем сердцем с Украиной, она украинка прежде всего. Да, ей тяжело сегодня, но я не должна оправдываться, я не должна ничего говорить. Я верю, что мы когда-то встретимся", – подытожила актриса.

Контекст:

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный.

Паперная состоит в гражданских отношениях с российским актером Владимиром Яглычем с 2015 года. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что "все это ужасно", но не стала называть Россию страной-агрессором. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. Позже актриса сказала, что не будет оправдываться за позицию своей дочери.

В 2014 году Сумская в интервью "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, на тот момент они уже заплатили за паспорт РФ 0,5 млн грн.

В начале марта 2023 года Паперная с мужем и дочерью посетила премьеру российского мультфильма.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Ольга Сумская, семья, Антонина Паперная, актриса
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