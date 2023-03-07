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07 марта, 2023
 
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Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки

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Сумская, отвечая на вопрос, почему Паперная не выехала из РФ, заявила, что дочь не может покинуть свой дом
Сумская, отвечая на вопрос, почему Паперная не выехала из РФ, заявила, что дочь не может покинуть свой дом
Фото: tonya_papernaya / Instagram

Украинская актриса Антонина Паперная вместе с гражданским мужем, российским актером Владимиром Яглычем и их пятилетней дочерью Евой посетила премьеру российского мультфильма для детей в одном из кинотеатров Москвы (РФ).

Фото с мероприятия 7 марта разместил на своей странице в Instagram Яглыч.

В феврале 2023 года мать Паперной, украинская актриса Ольга Сумская рассказывала, что по видеосвязи читает проживающим в Москве внукам украинские сказки.

"У них няня из Харькова. Она тоже читает. Так что мы наверстываем хотя бы так", – рассказала она.

Контекст:

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный.

Паперная состоит в отношениях с Яглычем с 2015 года. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, но не стала называть Россию страной-агрессором. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. Позже актриса заявила, что не будет оправдываться за позицию своей дочери.

В 2014 году Сумская в интервью "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, на тот момент они уже заплатили за паспорт РФ 1,5 млн грн.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Владимир Яглыч, Ольга Сумская, Антонина Паперная
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