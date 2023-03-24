25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье

Кунаки сфотографирована в белом нижнем белье бренда Ralph Laurent. На некоторых снимках она запечатлена также в шортах и рубашке того же бренда. Модель снялась лежа на диване.
"Дома", – написала Кунаки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
19 марта Кунаки показала фото с оголенным плечом.
"Habibi", – написала она. Это слово в переводе с арабского означает "любимый". Вероятно, снимки сделал супруг Кунаки, 56-летний французский актер Венсан Кассель.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе (Франция). Ее мать – итальянка родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.
Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.
В 2018 году Кунаки вышла замуж за Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.
Для Касселя брак с Кунаки второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).