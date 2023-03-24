25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье

Кунаки сфотографирована в белом нижнем белье бренда Ralph Laurent. На некоторых снимках она запечатлена также в шортах и рубашке того же бренда. Модель снялась лежа на диване.

"Дома", – написала Кунаки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tinakunakey (@tinakunakey)

19 марта Кунаки показала фото с оголенным плечом.

"Habibi", – написала она. Это слово в переводе с арабского означает "любимый". Вероятно, снимки сделал супруг Кунаки, 56-летний французский актер Венсан Кассель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tinakunakey (@tinakunakey)