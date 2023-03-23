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23 марта, 2023
 
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Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков

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Галкин гастролирует по разным странам мира
Галкин гастролирует по разным странам мира
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, 22 марта в Instagram обнародовал коллаж из двух снимков.

На верхнем фото – морской пейзаж с заходящим солнцем. На нижнем – глаза Галкина, вероятно, созерцающие закат.

Подписчиков восхитил этот пост шоумена.

"Глаза – зеркало души! Спасибо за это вашим родителям!" – прокомментировала demianchenkoirina.

"Взгляд человека с чистой совестью", – написала elena.karat2416.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.

Теги: солнце, Максим Галкин, фото, шоумен
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