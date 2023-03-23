Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото

Андерсон подчеркнула, что демонстрирует одежду из коллекции, созданной с заботой об окружающей среде – "Возрождение классики".

В ролике актриса предстала с чашкой кофе в гостиничном номере, затем – перед зеркалом и на улице. Она, облаченная в голубую блузку, бежевую мини-юбку и плащ, а также в черные босоножки на каблуках, пробежалась по улице.

Контекст:

Памела Андерсон родилась 1 июля 1967 года в Ледисмите (Канада). В 1989 году ее фото разместили на обложке журнала Playboy.

С 1992 года она начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу". Еще один наиболее известный проект с участием Андерсон – сериал V.I.P. (1998 – 2002).