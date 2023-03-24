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24 марта, 2023
 
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"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал развод с Шакирой и отношения с новой избранницей

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Новая избранница Пике моложе его на 14 лет
Новая избранница Пике моложе его на 14 лет
Фото: 3gerardpique / Instagram

36-летний испанский футболист Жерар Пике, который расстался с 45-летней колумбийской певицей Шакирой, заявил, что его не интересует мнение посторонних людей. Спортсмен дал интервью испанскому изданию El País.

По словам футболиста, он делает то, что хочет, чтобы оставаться верным самому себе. Он отметил, что единственная проблема – это то, как происходящее воспринимают люди и представляет пресса.

Пике заявил, что не намерен тратить много денег на то, чтобы отбелить свой имидж в глазах публики, поскольку его интересует только мнение знакомых людей. 

"Я очень счастлив. В моей жизни произошли изменения, и я научился беречь счастье", – заявил спортсмен.

Он добавил, что продолжает выполнять обязанности отца и несет ответственность перед своими детьми.

Контекст:

Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу. Шакира старше Пике на 10 лет.

В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).

В январе Пике показал фото со своей новой возлюбленной, 23-летней моделью Кларой Чиа Марти.

Теги: футболист, спортсмены, Шакира, певица, модель, Жерар Пике
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