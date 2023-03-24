"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал развод с Шакирой и отношения с новой избранницей

По словам футболиста, он делает то, что хочет, чтобы оставаться верным самому себе. Он отметил, что единственная проблема – это то, как происходящее воспринимают люди и представляет пресса.
Пике заявил, что не намерен тратить много денег на то, чтобы отбелить свой имидж в глазах публики, поскольку его интересует только мнение знакомых людей.
"Я очень счастлив. В моей жизни произошли изменения, и я научился беречь счастье", – заявил спортсмен.
Он добавил, что продолжает выполнять обязанности отца и несет ответственность перед своими детьми.
Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу. Шакира старше Пике на 10 лет.
В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).
В январе Пике показал фото со своей новой возлюбленной, 23-летней моделью Кларой Чиа Марти.