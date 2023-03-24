"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал развод с Шакирой и отношения с новой избранницей

Новая избранница Пике моложе его на 14 лет Фото: 3gerardpique / Instagram

По словам футболиста, он делает то, что хочет, чтобы оставаться верным самому себе. Он отметил, что единственная проблема – это то, как происходящее воспринимают люди и представляет пресса.

Пике заявил, что не намерен тратить много денег на то, чтобы отбелить свой имидж в глазах публики, поскольку его интересует только мнение знакомых людей.

"Я очень счастлив. В моей жизни произошли изменения, и я научился беречь счастье", – заявил спортсмен.

Он добавил, что продолжает выполнять обязанности отца и несет ответственность перед своими детьми.