35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года

В отношениях с Шакирой Пике стал отцом двух сыновей Фото: 3gerardpique / Instagram

На фото пара запечатлена за столиком в кафе. Автором снимка, сделанного на телефон, является избранница Пике. Футболист оставил снимок без комментариев. Фото менее чем за 10 часов с момента публикации собрало около 2,5 млн лайков и почти 500 тыс. комментариев.

Пике обнародовал совместное фото спустя две недели после того, как его бывшая гражданская жена, 45-летняя колумбийская певица Шакира выпустила трек, в котором поется о том, что Пике, изменив ей с Кларой Чиа Марти, променял "Ferrari на [Renault] Twingo" или часы "Rolex на Casio".

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