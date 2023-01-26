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26 января, 2023
 
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35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года

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В отношениях с Шакирой Пике стал отцом двух сыновей
В отношениях с Шакирой Пике стал отцом двух сыновей
Фото: 3gerardpique / Instagram

35-летний испанский футболист Жерар Пике 26 января разместил в Instagram первое официальное фото со своей новой возлюбленной, 23-летней моделью Кларой Чиа Марти.

На фото пара запечатлена за столиком в кафе. Автором снимка, сделанного на телефон, является избранница Пике. Футболист оставил снимок без комментариев. Фото менее чем за 10 часов с момента публикации собрало около 2,5 млн лайков и почти 500 тыс. комментариев.

Пике обнародовал совместное фото спустя две недели после того, как его бывшая гражданская жена, 45-летняя колумбийская певица Шакира выпустила трек, в котором поется о том, что Пике, изменив ей с Кларой Чиа Марти, променял "Ferrari на [Renault] Twingo" или часы "Rolex на Casio".

Контекст:

Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу. 

В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).

По информации СМИ, Пике закрутил роман с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Шакира, Жерар Пике, расставание
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