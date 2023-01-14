  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео

Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года, а летом 2022-го они расстались Фото: ЕРА

В песне 45-летняя певица обращается к отцу своих сыновей, заявляя, что 35-летний Пике, изменив ей с 23-летней девушкой, променял "Ferrari на [Renault] Twingo" или часы "Rolex на Casio".

Она также советует Пике не только качать свои мышцы в тренажерном зале, но и "прокачать мозги".

"Слишком много тренажерных залов, лучше поработай немного над своими мозгами", – поет артистка.

На данный момент видео посмотрели 88 млн раз.

На своей странице в Instagram певица отметила, что популярность ее песни на музыкальных платформах стала для нее "разрядкой и неожиданностью".

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Видео: Bizarrap / YouTube