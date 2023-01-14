  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео

В песне 45-летняя певица обращается к отцу своих сыновей, заявляя, что 35-летний Пике, изменив ей с 23-летней девушкой, променял "Ferrari на [Renault] Twingo" или часы "Rolex на Casio".
Она также советует Пике не только качать свои мышцы в тренажерном зале, но и "прокачать мозги".
"Слишком много тренажерных залов, лучше поработай немного над своими мозгами", – поет артистка.
На данный момент видео посмотрели 88 млн раз.
На своей странице в Instagram певица отметила, что популярность ее песни на музыкальных платформах стала для нее "разрядкой и неожиданностью".
Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.
Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу.
В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).
По информации СМИ, Пике закрутил роман с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.