Бульвар Шоубиз
 
21 марта, 2023
 
Новости

В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль предстала в разных позах
Тина Кароль предстала в разных позах
Фото: tina_karol / Instagram

На официальной фан-странице 38-летней украинской певицы Тины Кароль 20 марта в Instagram опубликовали фото, на котором исполнительница запечатлена в белом платье.

Тина Кароль выбрала модель платья на тонких бретелях. Она не стала надевать под платье бюстгальтер и позировала спиной к объективу.

В феврале а этой же странице опубликовали другое фото из той же фотосессии. На нем певица запечатлена к объективу боком.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Теги: Тина Кароль, певица, фото, бюстгальтер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Елена ПОСКАННАЯ
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
Дмитрий ГОРДОН
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера
Ани Лорак в реестре предателей стала самой разыскиваемой артисткой. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Ани Лорак в реестре предателей стала самой разыскиваемой артисткой. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Галина ГРИШИНА
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
Галина ГРИШИНА
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
Галина ГРИШИНА
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Галина ГРИШИНА
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Галина ГРИШИНА
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 