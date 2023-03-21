В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера

Тина Кароль выбрала модель платья на тонких бретелях. Она не стала надевать под платье бюстгальтер и позировала спиной к объективу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)

В феврале а этой же странице опубликовали другое фото из той же фотосессии. На нем певица запечатлена к объективу боком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)