Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
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Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление

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Мишина снимается в смелых образах
Мишина снимается в смелых образах
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 25 марта обнародовала в Instagram ролик, для которого снялась в кожаном нижнем белье, топе и ботфортах на шпильках.

В посте Мишина заявила, что не боится критики.

"Когда готов к любому хейту", – написала она.

В ролике актриса изгибалась перед камерой, принимая различные позы.

"Это Instagram или Playboy? Красота красотой, но всякому показу есть своя грань, грань женщины, матери, берегини", – заявила подписчица  ___beadwork__

Мишина также поделилась снимками, на которых предстала в том же образе.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого она родила 11 апреля 2012 года. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: женщины, актриса, фото, белье, Ксения Мишина, ролик, Холостячка
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