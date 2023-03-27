Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление

В посте Мишина заявила, что не боится критики.

"Когда готов к любому хейту", – написала она.

В ролике актриса изгибалась перед камерой, принимая различные позы.

"Это Instagram или Playboy? Красота красотой, но всякому показу есть своя грань, грань женщины, матери, берегини", – заявила подписчица ___beadwork__

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Мишина также поделилась снимками, на которых предстала в том же образе.

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Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого она родила 11 апреля 2012 года. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.