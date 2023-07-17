Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео

"Доброе утро", – написала она.

Тринчер в ролике пытается накормить супруга кашей.

"Ну, попробуй", – говорит она ему. Волошин отказывается.

Тринчер, набрав в ложку кашу, изображает летящий самолет. После этого муж певицы и актрисы открывает рот и ест. Тринчер смеется, не сводя с него глаз.

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Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.

Тринчер и Волошин поженились в сентябре 2022 года.