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17 июля, 2023
 
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Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео

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Тринчер и Волошин поженились в 2022 году
Тринчер и Волошин поженились в 2022 году
Фото: annatrincher_official / Instagram

22-летняя украинская певица Анна Тринчер 17 июля разместила в Instagram шуточное видео со своим мужем, 26-летним украинским блогером Александром Волошиным.

"Доброе утро", – написала она.

Тринчер в ролике пытается накормить супруга кашей.

"Ну, попробуй", – говорит она ему. Волошин отказывается.

Тринчер, набрав в ложку кашу, изображает летящий самолет. После этого муж певицы и актрисы открывает рот и ест. Тринчер смеется, не сводя с него глаз.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.

Тринчер и Волошин поженились в сентябре 2022 года.

Теги: Анна Тринчер, актриса, певица, Александр Волошин, муж, блогер
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