  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны

"Это оказалось очень неожиданно для меня, очень легко и без вреда для волос, потому что не нужно использовать какие-то горячие приборы, чтобы сделать такую прическу", – отметила блогер.

Она объяснила, что бывают разные размеры бигуди. Она выбрала средний.

Такую завивку лучше делать на немного влажные чистые волосы. Их необходимо расчесать и разделить на две части.

Бигуди нужно разместить на макушке поперек пробора, закрепить с одной стороны с помощью краба. На свободную часть бигуди накрутить волосы, туго затягивая. Кончики волос зафиксировать резинкой. То же самое нужно проделать со второй частью волос.

"Очень просто!" – отметила Суворова.

С бигуди нужно ходить до полного высыхания волос. В среднем – два часа. Также можно оставить бигуди на ночь.

Снимать бигуди нужно в обратном порядке: снять резинки и раскрутить локоны. Прочесать волосы пальцами.

Если волосы распушились, можно нанести на руки немного масла или сыворотки и "пройтись" по волосам. Зафиксировать локоны с помощью лака для волос.

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Видео: Diana Suvorova / YouTube