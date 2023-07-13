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13 июля, 2023
 
Мода

Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья

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Женщинам следует контролировать уровень витамина D
Женщинам следует контролировать уровень витамина D
Фото: depositphotos.com

Украинский диетолог Оксана Скиталинская на YouTube-канале Vichy Ukraine во время общения с гинекологом Людмилой Шупенюк рассказала, что женщинам после 40 лет нельзя отказываться от жиров.

Диетолог отметила, что полезно есть желтки яиц, кусочек масла или сала.

Они необходимы для синтеза всех гормонов в организме и витамина D. Авокадо или орехи не заменяют животные жиры.

"Яйца – один из самых полезных продуктов, который создала природа. Диетологи называют яйца золотым стандартом белка", – отметила Скиталинская.

Она добавила, что на холестериновом обмене отрицательно сказывается сладкое. Эти продукты нужно заменить фруктами, ягодами, черным шоколадом.

Женщинам, по мнению диетолога, полезно есть продукты, включающие фитоэстрогены. Например, сою. Но важно понимать, что не всякая соя полезна. Например, неферментированная – вредна.

"Морковь, петрушка, семена льна – источники фитоэстрогенов", – отметила диетолог.

Она акцентировала внимание на полезных свойствах льна. Объяснила, что семена этого растения нормализуют уровень холестерина, выводят токсины, активизируют полезную микрофлору, улучшают состояние сосудов.

Контекст:

Состарить женщину может неправильно подобранная прическа. Как этого избежать, можно узнать здесь.

О пользе семян льна дополнительно можно прочитать здесь.

Теги: здоровье, мода и красота, женщины, диетолог, семена льна
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