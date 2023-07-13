Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья

Диетолог отметила, что полезно есть желтки яиц, кусочек масла или сала.

Они необходимы для синтеза всех гормонов в организме и витамина D. Авокадо или орехи не заменяют животные жиры.

"Яйца – один из самых полезных продуктов, который создала природа. Диетологи называют яйца золотым стандартом белка", – отметила Скиталинская.

Она добавила, что на холестериновом обмене отрицательно сказывается сладкое. Эти продукты нужно заменить фруктами, ягодами, черным шоколадом.

Женщинам, по мнению диетолога, полезно есть продукты, включающие фитоэстрогены. Например, сою. Но важно понимать, что не всякая соя полезна. Например, неферментированная – вредна.

"Морковь, петрушка, семена льна – источники фитоэстрогенов", – отметила диетолог.

Она акцентировала внимание на полезных свойствах льна. Объяснила, что семена этого растения нормализуют уровень холестерина, выводят токсины, активизируют полезную микрофлору, улучшают состояние сосудов.