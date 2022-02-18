ГОРДОН
 
 
Интересное

Семена льна. Польза и вред

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Семена льна не являются самостоятельным блюдом
Семена льна не являются самостоятельным блюдом
Фото: depositphotos.com

Семена льна называют суперфудом, поскольку этот продукт насыщен множеством витаминов и полезных веществ. Но в его хранении и употреблении есть некоторые нюансы.

Польза

Семена льна богаты белком, пищевыми волокнами, микроэлементами. В них содержатся кальций, фосфор, магний, цинк, марганец, железо, медь, натрий, калий, органические кислоты, липиды. Этот продукт – кладезь витаминов А, В, С, Е, К. Суперфуд содержит растительные гормоны – лигнаны. А по концентрации ненасыщенных жирных кислот "Омега-3" семена льна превосходят рыбий жир.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Этот продукт нормализует работу кишечника, помогает быстрее переваривать и усваивать пищу. Регулярное его употребление обеспечивает профилактику онкологических заболеваний и воспалений внутренних органов.

Также семена льна оказывают антибактериальное действие, поэтому особенно рекомендовано включать их в рацион весной, когда организм может подвергаться авитаминозу, а также в период эпидемий ОРВИ и гриппа.

Высокое содержание клетчатки помогает избавляться от запоров.

Семена льна можно добавлять к салатам, кашам, йогуртам, кукурузным хлопьям, мюсли, творогу. Полезно утром пить кефир с добавлением этого суперфуда. Таким образом можно "завести" кишечник и обеспечить со старта организм полезными веществами и бифидобактериями.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

При похудении и для очистки организма семена льна употребляют как в чистом виде, так и в качестве напитка. Их заваривают как чай и пьют по утрам. Можно либо заливать кипятком целые семена, либо измельчить их. Во втором случае следует использовать фильтр-пакеты.

Вред

Семена льна – не самостоятельное блюдо, это добавка. Поэтому нужно дозировано их употреблять – не более щепотки в день либо же 250 мл отвара или настоя.

Людям, страдающими гиперкальциемией, следует отказаться от потребления этого продукта.

Очень важно правильно хранить семена льна. Нельзя выставлять их на солнце, поскольку под воздействием лучей происходит окисление и образование канцерогенов. Испорченные семена выдаст прогорклый вкус. Их следует выбросить.

Теги: здоровье, грипп, эпидемия, продукты, кислота, авитаминоз, витамины, кукуруза, похудение, салат, блюдо, клетчатка, кефир, творог, чай, семена льна
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится G
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидиение 2022"
Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидиение 2022"
"Залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру широком свитере
"Залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру широком свитере
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
48-летняя Клум перед камерой поцеловала в губы небритого мужа. Опубликовано "честное" фото
48-летняя Клум перед камерой поцеловала в губы небритого мужа. Опубликовано "честное" фото
"Почему она одета как школьница?", "Я в шоке, что она согласилась на это". 54-летняя Кидман возмутила сеть образом с голым пупком
"Почему она одета как школьница?", "Я в шоке, что она согласилась на это". 54-летняя Кидман возмутила сеть образом с голым пупком
  Мозговая о скандале с нацотбром на "Евровидение 2022": Оргкомитет должен подать в отставку. Общественное должно извиниться
  Мозговая о скандале с нацотбром на "Евровидение 2022": Оргкомитет должен подать в отставку. Общественное должно извиниться
  Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно"
  Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно"
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS