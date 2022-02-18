Семена льна. Польза и вред

Польза

Семена льна богаты белком, пищевыми волокнами, микроэлементами. В них содержатся кальций, фосфор, магний, цинк, марганец, железо, медь, натрий, калий, органические кислоты, липиды. Этот продукт – кладезь витаминов А, В, С, Е, К. Суперфуд содержит растительные гормоны – лигнаны. А по концентрации ненасыщенных жирных кислот "Омега-3" семена льна превосходят рыбий жир.

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Этот продукт нормализует работу кишечника, помогает быстрее переваривать и усваивать пищу. Регулярное его употребление обеспечивает профилактику онкологических заболеваний и воспалений внутренних органов.

Также семена льна оказывают антибактериальное действие, поэтому особенно рекомендовано включать их в рацион весной, когда организм может подвергаться авитаминозу, а также в период эпидемий ОРВИ и гриппа.

Высокое содержание клетчатки помогает избавляться от запоров.

Семена льна можно добавлять к салатам, кашам, йогуртам, кукурузным хлопьям, мюсли, творогу. Полезно утром пить кефир с добавлением этого суперфуда. Таким образом можно "завести" кишечник и обеспечить со старта организм полезными веществами и бифидобактериями.

Фото: depositphotos.com

При похудении и для очистки организма семена льна употребляют как в чистом виде, так и в качестве напитка. Их заваривают как чай и пьют по утрам. Можно либо заливать кипятком целые семена, либо измельчить их. Во втором случае следует использовать фильтр-пакеты.

Вред

Семена льна – не самостоятельное блюдо, это добавка. Поэтому нужно дозировано их употреблять – не более щепотки в день либо же 250 мл отвара или настоя.

Людям, страдающими гиперкальциемией, следует отказаться от потребления этого продукта.

Очень важно правильно хранить семена льна. Нельзя выставлять их на солнце, поскольку под воздействием лучей происходит окисление и образование канцерогенов. Испорченные семена выдаст прогорклый вкус. Их следует выбросить.