Витамин C, или Аскорбиновая кислота. Для чего она нужна

Витамин С легко усваивается организмом, но может вызвать побочные реакции Фото: depositphotos.com

Аскорбиновая кислота применяется для профилактики и лечения авитаминоза витамина С, при повышенных физических нагрузках, после длительных заболеваний, в период эпидемий при повышенном риске развития инфекционных заболеваний.

Природными источниками витамина С являются шиповник, яблоки, ананасы, цитрусовые, смородина, облепиха, петрушка, укроп, сладкий перец, капуста разных видов, картофель, помидоры.

Фото: depositphotos.com

Детям можно давать аскорбиновую кислоту с четырех лет. Об этом сообщается на сайте Киевского витаминного завода.

Концентрация аскорбиновой кислоты в плазме крови в норме – 10–20 мкг/мл. Режим применения препарата и дозировка устанавливается каждым производителем отдельно и согласовывается пациентом с врачом.

Витамин С легко усваивается организмом, но может вызвать побочные реакции: головную боль, бессонницу, тошноту, рвоту, аллергию. Не следует злоупотреблять витамином С, поскольку это может спровоцировать отложение камней в почках.