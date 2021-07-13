Печень трески. Польза и вред для здоровья

Печень трески лучше употреблять с зеленью или овощами Фото: depositphotos.com

Витамин А помогает поддерживать здоровье глаз и иммунитет. Витамин D играет важную роль в усваивании кальция в организме, влияющего на нормальной состояние костной системы. Он также поддерживает мышечный тонус, повышает иммунитет и обеспечивает профилактику возникновения онкологических заболеваний. Витамин Е отвечает за обновление клеток различных систем организма.

Жирная кислота Омега-3 считается природным антиоксидантом, помогает поддержать в хорошем состоянии кожу, волосы и ногти. Она укрепляет сосуды и нормализует работу нервной системы. Особенно полезна Омега-3 для репродуктивной системы женщин.

Фото: depositphotos.com

Людям, придерживающемся диеты, нужно помнить, что печень трески – высококалорийный продукт. В 100 граммах содержится 615 ккал. Поэтому суточная порция этого продукта не должна превышать 50 граммов.

С осторожностью следует употреблять печень трески при заболеваниях желчного пузыря и печени. Это связано с тем, что для растворения содержащихся в печени трески жиров нужна нормальная выработка желчи.

Не следует совмещать печень трески с продуктами, содержащих большое количество углеводов. Организму легче будет ее переварить и усвоить с богатыми клетчаткой продуктами: овощами, зеленью, цельнозерновым хлебом.

Печень трески является аллергеном, поэтому прежде чем съедать целую порцию продукта, нужно убедиться, что он не вызовет неприятных побочных реакций.