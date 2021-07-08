Эксперты проекта "Виробник.ua" назвали три главных мифа о питании

Миф 1. Пользоваться микроволновой печью вредно
Эксперт-исследователь "Виробник.ua" Александр Катунин рассказал, что каждая микроволновая печь оборудована металлическими перегородками, благодаря которым излучение не покидает пределы корпуса. Он отметил, что уже доказано: если продукты жарить или варить, то они теряют гораздо больше полезных питательных веществ, чем при обработке в микроволновке.
"Более того, если мы на большом огне будем жарить, например, бекон, то нитраты, содержащиеся в беконе, образуют нитрозамены – канцерогенные соединения. Если же бекон готовить в микроволновой печи, он будет практически безопасным. Поэтому это миф, что микроволновка вредна", – объяснил эксперт.
Миф 2. Суп нужно есть каждый день
"Суп на овощном или мясном бульоне – это полезное блюдо, но как и много других блюд. Вы можете взять те же овощи, добавить в течение дня жидкости – и получить тот же эффект. В крем-суп добавляют загустители, сливки, муку. И он уже становится не таким полезным. Поэтому нравится – ешьте, не нравится – не мучайте себя, переходите к каким-то другим блюдам, которые тоже являются питательными", – рекомендует контент-специалист "Виробник.ua" Елена Нестерчук.
Миф 3. Замороженные овощи, фрукты и ягоды не так полезны, как свежие
Эксперт-исследователь "Виробник.ua" Александр Катунин рассказал, что свежие ягоды для продажи обычно собирают не на пике их зрелости и питательные вещества там просто не успевают образовываться. После сбора ягоды скорее всего обрабатывают легкой химией, чтобы они хранились, и при этом питательные вещества разрушаются с каждым днем, отметил эксперт.
"То есть, если мы в несезон съедим свежую клубнику из супермаркета, в ней вообще ничего не будет. В то же время для замораживания ягоды собирают на пике зрелости, их моют, не обрабатывают химией и сразу же замораживают", – сказал он.
По словам Катунина, при хранении замороженные фрукты не теряют свои свойства. Таким образом, лучше всего использовать свежие сезонные плоды, а в несезон замороженные будут полезнее привозных.
На сайте "Виробник.ua" можно посмотреть видео с производства присоединившихся к проекту компаний-участников. Они демонстрируют, как делают продукты питания и товары повседневного потребления.
Главная цель проекта – повысить уровень потребительских знаний украинцев и дать возможность производителям доказать, что они предлагают покупателям действительно безопасные и качественные продукты, пишет "24 канал".
На товарах участников проекта "Виробник.ua" можно найти соответствующую отметку и специальный QR-код, по которому покупатели могут найти видео с производством этих продуктов.