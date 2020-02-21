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Черные продукты с активированным углем: есть ли от них польза

Черные продукты благодаря своему необычному виду стали широко популярными и трендовыми: люди употребляют напитки, блюда, используют зубную пасту и косметику с активированным углем.

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Помимо благотворного действия, уголь имеет побочный эффект
Помимо благотворного действия, уголь имеет побочный эффект
Фото: pixabay.com

В некоторых кафе готовят как безалкогольные, так и алкогольные коктейли с активированным углем. Мнение о том, что такой напиток даже в большом количестве не вызовет похмельного синдрома, ошибочно, поскольку дозировка угля в данном случае мала. К тому же, при приеме этого сорбента, чтобы получить эффект детоксикации, пить алкоголь запрещается.

Не стоит полагать, что сладкое и маслянистое черное мороженое или жирный бургер с соусом улучшит состояние организма или внешний вид.

Активированный уголь помогает справиться с пищевым отравлением, вздутием живота, помочь нормализовать пищеварение. Но необходимо помнить, что это лекарство, у которого есть побочное действие. Вместе с токсинами он выводит из организма и полезные вещества и минералы. Если у человека отравление, конечно, этот побочный эффект игнорируется, потому что необходимо облегчить состояние, но делать это без надобности, а тем более часто, нецелесообразно.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Осторожными при приеме продуктов питания и напитков с углем нужно быть людям, принимающим лекарства, витамины или противозачаточные средства: уголь снижает их концентрацию и способен нейтрализовать действие этих препаратов.

Постоянное употребление с пищей активированного угля нарушает микрофлору желудочно-кишечного тракта и слизистых.

Черная зубная паста может быть полезной как гигиеническое средство, но не более, чем любая другая: уголь – не настолько мощный компонент, чтобы отбелить эмаль и тем более снять зубной камень. Чтобы не нанести эмали вред, следует обратить внимание на консистенцию пасты с углем: она не должна содержать крупноабразивные частицы, чтобы не поцарапать поверхность зубов.

Фото: pixabay.com
Фото: epochtimes.com.ua

Если есть желание сделать фотосессию с черным мороженым или полакомиться бургером черного цвета, сделать это можно, но не стоит налегать на подобную продукцию.

Если вы приобрели пасту с черным углем, не нужно чистить ею зубы регулярно: достаточно несколько раз в неделю.

А вот средства для кожи с применением в качестве активного ингредиента активированного угля могут действительно очистить поры от кожного жира и пыли. Для этого применяются гели, скрабы, маски и очищающие полоски. Однако стоит помнить, что ежедневно проводить процедуры с этими средствами не стоит, поскольку уголь является абразивной субстанцией и может вызвать раздражение кожи, а также пересушить ее.

Теги: здоровье, продукты, мода и красота, интересное
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