Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера

Мастер сочетала в одном дизайне изображение ягод и цветов Фото: fiepedersen.dk / Instagram

Мастер нанесла рисунок с помощью тонкой кисти на ногти, покрытые розовой основой с шиммером. Ногти мизинца и указательного пальца оформлены в стиле французского маникюра, с использованием красного лака на свободном крае ногтей.

Педерсен нарисовала красным лаком небольшие ягоды. Затем белой эмалью поставила точки-зернышки, а также нарисовала зеленые листики. Свободное пространство она заполнила маленькими белыми цветами с желтыми серединками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fie Pedersen * Nail Artist (@fiepedersen.dk)

Также мастер показала коллаж из снимков ногтей на разном этапе прорисовки клубники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fie Pedersen * Nail Artist (@fiepedersen.dk)