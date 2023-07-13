Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера

Мастер нанесла рисунок с помощью тонкой кисти на ногти, покрытые розовой основой с шиммером. Ногти мизинца и указательного пальца оформлены в стиле французского маникюра, с использованием красного лака на свободном крае ногтей.
Педерсен нарисовала красным лаком небольшие ягоды. Затем белой эмалью поставила точки-зернышки, а также нарисовала зеленые листики. Свободное пространство она заполнила маленькими белыми цветами с желтыми серединками.
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Также мастер показала коллаж из снимков ногтей на разном этапе прорисовки клубники.
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На страницу Фи Педерсен в Instagram подписаны 384 тыс. пользователей. Мастер предпочитает дизайн маникюра с декоративной росписью в различных техниках.