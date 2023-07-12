Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос

"Если мы нанесем растительное масло на волосы, а затем подвергнем его термовлиянию, масло начнет нагреваться и нагреет наши волосы, при этом липидный слой будет разрушаться", – отметила она.

Руденко акцентировала внимание на том, что это касается только натуральных масел, а косметические масла использовать перед термообработкой волос можно.

"Косметические масла имеют термозащитные компоненты, а также уже очищенные масла. по сути, там остется только кислотно-жировой состав", – объяснила трихолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Крістіна - про волосся з сертифікатом трихолога * (@kristinaa.rudenko)