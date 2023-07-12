Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос

"Если мы нанесем растительное масло на волосы, а затем подвергнем его термовлиянию, масло начнет нагреваться и нагреет наши волосы, при этом липидный слой будет разрушаться", – отметила она.
Руденко акцентировала внимание на том, что это касается только натуральных масел, а косметические масла использовать перед термообработкой волос можно.
"Косметические масла имеют термозащитные компоненты, а также уже очищенные масла. по сути, там остется только кислотно-жировой состав", – объяснила трихолог.
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Трихолог рассказывала, какие пункты являются базой ухода за волосами. "Если этого у вас нет, ничто другое не будет давать результаты", – подчеркнула она и добавила, что базовые принципы ухода за волосами не зависят от возраста и должны соблюдаться постоянно.