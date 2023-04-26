Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы

Альтернатива частому мытью

Частота мытья головы, по словам эксперта, зависит от типа волос и образа жизни. Но слишком частое мытье является ошибкой и может привести к повреждению волос и их быстрому загрязнению.

Чтобы восстановить здоровый баланс, но при этом не ходить с грязными волосами, следует в промежутках между мытьем обычным шампунем и водой пользоваться сухими средствами для очищения.

Важно в уходе за волосами отказаться от средств, в составе которых есть сульфаты, парабены и спирты.

Температура воды для мытья волос

Слишком горячей водой мыть волосы нельзя. Это приведет к сухости и чрезмерному выделению жира кожей головы. Неприятными побочными эффектами от воздействия горячей воды также могут стать шелушение кожи головы, зуд и ломкость волос.

Идеальная температура для мытья волос, по мнению Петти, не должна превышать 38 градусов.