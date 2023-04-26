Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Мода

Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы

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Волосы необязательно мыть только обычным шампунем и водой
Волосы необязательно мыть только обычным шампунем и водой
Фото: depositphotos.com

Американский эксперт по уходу за волосами Николь Петти в комментарии изданию The New York Post объяснила, почему не нужно мыть волосы слишком часто.

Альтернатива частому мытью

Частота мытья головы, по словам эксперта, зависит от типа волос и образа жизни. Но слишком частое мытье является ошибкой и может привести к повреждению волос и их быстрому загрязнению.

Чтобы восстановить здоровый баланс, но при этом не ходить с грязными волосами, следует в промежутках между мытьем обычным шампунем и водой пользоваться сухими средствами для очищения. 

Важно в уходе за волосами отказаться от средств, в составе которых есть сульфаты, парабены и спирты.

Температура воды для мытья волос

Слишком горячей водой мыть волосы нельзя. Это приведет к сухости и чрезмерному выделению жира кожей головы. Неприятными побочными эффектами от воздействия горячей воды также могут стать шелушение кожи головы, зуд и ломкость волос.

Идеальная температура для мытья волос, по мнению Петти, не должна превышать 38 градусов.

Теги: мода и красота, советы, волосы
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