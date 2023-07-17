36-летняя Сопонару показала свежее фото с женихом

На черно-белом снимке пара запечатлена на открытом воздухе, сидящей на раскладных стульях.

"Одно из моих любимых мест в Киеве", – написала актриса, но не указала локацию.

Контекст:

Осенью 2022 года Сопонару призналась, что готова к браку со своим избранником. Они состоят в отношениях больше двух лет.

В мае 2023 года актриса сообщила, что они с Рисом обручены.

Сопонару участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.