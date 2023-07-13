Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица

"Спокойной ночи, моя малышка! Увидимся завтра", – написал он.

Налчаджиоглу отметил локацию – Сан-Антонио, Ибица (Испания). Там отдыхает мать Софии, проживающая в стране-агрессоре РФ украинская певица Ани Лорак, бывшая жена Налчаджиоглу. Бизнесмен тоже находится в этом городе.

Контекст:

В июле 2023 года Налчаджиоглу отдыхал в Турции с новой супругой, украинским визажистом Лилией Реус, своей дочерью и падчерицей Александрой.

Налчаджиоглу женился на Реус 3 июня 2023 года после трех лет отношений.

Жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удавалось побыть вдвоем.