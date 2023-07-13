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13 июля, 2023
 
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Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица

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Мать Софии Налчаджиоглу Ани Лорак проживает в стране-агрессоре РФ
Мать Софии Налчаджиоглу Ани Лорак проживает в стране-агрессоре РФ
Фото: anilorak / Instagram

46-летний украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу 12 июля в Instagram Stories разместил фото экрана, сделанное во время общения по видеосвязи со своей 12-летней дочерью Софией Налчаджиоглу.

"Спокойной ночи, моя малышка! Увидимся завтра", – написал он.

Налчаджиоглу отметил локацию – Сан-Антонио, Ибица (Испания). Там отдыхает мать Софии, проживающая в стране-агрессоре РФ украинская певица Ани Лорак, бывшая жена Налчаджиоглу. Бизнесмен тоже находится в этом городе. 

Фото: anilorak / Instagram
Фото:muratnalca / Instagram

Контекст:

В июле 2023 года Налчаджиоглу отдыхал в Турции с новой супругой, украинским визажистом Лилией Реус, своей дочерью и падчерицей Александрой.

Налчаджиоглу женился на Реус 3 июня 2023 года после трех лет отношений.

Жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удавалось побыть вдвоем.

Теги: Ани Лорак, певица, отдых, Мурат Налчаджиоглу, жена, дочь
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