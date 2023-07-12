Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото

Певица снялась в коричневом декольтированном топе, показав бюст с верхнего ракурса.

Тина позировала, присев возле грядки с огурцами и взяв один плод в руку.

Также певица показала, как оформлен ее участок перед домом. На фото – высокая зелень кустарника у забора, розовый куст и лаванда возле крыльца.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Тина Кароль стала членом жюри американской музыкальной премии "Грэмми".

Певица проживает в частном доме под Киевом.