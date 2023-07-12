Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото

Никитюк показала себя в неглиже Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая на селфи-снимке показала себя в прозрачном кружевном ярко-розовом бюстгальтере. Она позировала с соцветием кабачка в руке.

"Сейчас буду готовить цветы цуккини", – написала она.





Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк показала готовое блюдо.

Она призналась, что готовила по рецепту украинского кулинара и ресторатора Владимира Ярославского.

Фото: lesia_nikituk / Instagram