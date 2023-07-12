Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото

Телеведущая на селфи-снимке показала себя в прозрачном кружевном ярко-розовом бюстгальтере. Она позировала с соцветием кабачка в руке.
"Сейчас буду готовить цветы цуккини", – написала она.
Никитюк показала готовое блюдо.
Она призналась, что готовила по рецепту украинского кулинара и ресторатора Владимира Ярославского.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.
Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".