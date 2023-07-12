Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2023
 
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Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото

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Никитюк показала себя в неглиже
Никитюк показала себя в неглиже
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 12 июля в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена без макияжа.

Телеведущая на селфи-снимке показала себя в прозрачном кружевном ярко-розовом бюстгальтере. Она позировала с соцветием кабачка в руке.

"Сейчас буду готовить цветы цуккини", – написала она.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк показала готовое блюдо.

Она призналась, что готовила по рецепту украинского кулинара и ресторатора Владимира Ярославского.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, белье, бюстгальтер
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