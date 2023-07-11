Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает

Телеведущая сообщила, что протестировала карандаши для губ, которые выпустила украинская певица Оля Полякова под своим брендом.

"Мне понравились нюдовые оттенки. Я такие люблю", – призналась она.

Никитюк отметила, что ей нравится красить губы только карандашом. То есть она не использует помаду, а наносит карандаш по всей площади губ.

Фото: lesia_nikituk / Instagram