Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает

Телеведущая сообщила, что протестировала карандаши для губ, которые выпустила украинская певица Оля Полякова под своим брендом.
"Мне понравились нюдовые оттенки. Я такие люблю", – призналась она.
Никитюк отметила, что ей нравится красить губы только карандашом. То есть она не использует помаду, а наносит карандаш по всей площади губ.
Украинский бьюти-блогер Диана Суворова рассказала об ошибке, которую делают женщины при прорисовке контура губ карандашом. Она показала, как красить губы правильно, чтобы они выглядели более привлекательными.