"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни

"Вечерний киевский vibe", – написала она.

Никитюк снялась в черном платье с вырезом по центру торса.

"Подгорела курочка", – прокомментировала 25-летняя украинский блогер Дарья Квиткова.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".