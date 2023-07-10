"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции

На снимке Реус запечатлена со своей дочерью Александрой на фоне пейзажа со множеством воздушных шаров. В ролике Реус показала панораму Каппадокии.
"Это что-то волшебное, что-то действительно незабываемое", – написала она.
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26-летняя Реус – вторая супруга 46-летнего Налчаджиоглу. Они поженились 3 июня в Киеве после трех лет отношений. Спустя неделю после свадьбы пара уехала в Турцию. Там Налчаджиоглу встретился со своей дочерью от брака с Ани Лорак –Софией, а также отпраздновал свой день рождения. Все это время пара публиковала снимки, на которых они запечатлены в кругу семьи.
Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил российскую агрессию и помогает ВСУ.