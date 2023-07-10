"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции

На снимке Реус запечатлена со своей дочерью Александрой на фоне пейзажа со множеством воздушных шаров. В ролике Реус показала панораму Каппадокии.

"Это что-то волшебное, что-то действительно незабываемое", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liliia Nalcacioglu (@__l_i_l_i_a___)