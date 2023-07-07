Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото

Налчаджиоглу запечатлел свою новую жену, 27-летнюю украинскую визажистку Лилию Налчаджиоглу (Реус), ее дочь Александру и свою дочь Софию от отношений с проживающей в стране-агрессоре России украинской певицей Ани Лорак.
Дочь Налчаджиоглу взяла под руку Реус. А дочь визажистки прижалась к матери, стоя с другой стороны.
В Турции Налчаджиоглу отдыхает с новой супругой, украинским визажистом Лилией Реус, падчерицей Александрой и дочерью Софией от проживающей в стране-агрессоре РФ украинской певицы Ани Лорак.
Налчаджиоглу женился на Реус 3 июня 2023 года после трех лет отношений.
Жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем. София в день рождения мачехи толкнула ее лицом в торт.