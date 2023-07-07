Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото

Налчаджиоглу запечатлел свою новую жену, 27-летнюю украинскую визажистку Лилию Налчаджиоглу (Реус), ее дочь Александру и свою дочь Софию от отношений с проживающей в стране-агрессоре России украинской певицей Ани Лорак.

Дочь Налчаджиоглу взяла под руку Реус. А дочь визажистки прижалась к матери, стоя с другой стороны.