"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении

Певица снялась в белом топе и брюках цвета мяты.

Также Дорофеева показала лицо крупным планом. На снимке она запечатлена в расфокусе.

"Клевая съемка сегодня была. Скоро", – написала она.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. С декабря 2010-го по март 2020 года певица была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

В июне 2023 года появилась информация, что Дорофеева готовится к свадьбе со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.