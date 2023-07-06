Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2023
 
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"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении

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Дорофеевой в апреле исполнилось 33 года
Дорофеевой в апреле исполнилось 33 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

33-летняя украинская певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) 6 июля в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена спиной к объективу, развернув торс в три четверти.

Певица снялась в белом топе и брюках цвета мяты.


Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Также Дорофеева показала лицо крупным планом. На снимке она запечатлена в расфокусе.

"Клевая съемка сегодня была. Скоро", – написала она.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. С декабря 2010-го по март 2020 года певица была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

В июне 2023 года появилась информация, что Дорофеева готовится к свадьбе со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото, лицо
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