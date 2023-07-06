Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились

Каменских: Особый подарок от наших защитников, который греет воспоминания даже сейчас и дарит надежду каждый день Фото: kamenskux / Instagram

В ролике Каменских показала, как военные снимают шевроны и вручают ей. На снимке, который певица включила в пост, она запечатлена с прикрепленными на ее одежду шевронами.

"Особый подарок от наших защитников, который греет воспоминаниями даже сейчас и дарит надежду каждый день", – написала она.

Певица отметила, что ролик был снят в Кременчуге.

"Искренность, благодарность и уважение – чувства, возникающие к настоящим героям, с которыми могла встретиться тогда", – заявила она.

Как отметила Каменских, во время ее визита в госпиталь военные начали снимать шевроны и передавать их ей.

"Это был по-настоящему особый момент. Каждый шеврон на моей одежде стал напоминанием о том, что нет ничего важнее нашего единства и поддержки друг друга. Теперь это мой оберег, который дарит силы и мотивирует продолжать свое дело. А слова благодарности от наших героев – то, что я по-настоящему ценю больше всего", – заявила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчиков возмутило фото певицы с шевронами.

"[Своему мужу, рэперу] Потапу их прицепи... Может пойдет, ребятам поможет", – прокомментировала подписчица rejecluda.

"Настя, хватит уже! Ну, это цирк", – написала cherepanovadiana.