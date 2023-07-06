Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились

В ролике Каменских показала, как военные снимают шевроны и вручают ей. На снимке, который певица включила в пост, она запечатлена с прикрепленными на ее одежду шевронами.
"Особый подарок от наших защитников, который греет воспоминаниями даже сейчас и дарит надежду каждый день", – написала она.
Певица отметила, что ролик был снят в Кременчуге.
"Искренность, благодарность и уважение – чувства, возникающие к настоящим героям, с которыми могла встретиться тогда", – заявила она.
Как отметила Каменских, во время ее визита в госпиталь военные начали снимать шевроны и передавать их ей.
"Это был по-настоящему особый момент. Каждый шеврон на моей одежде стал напоминанием о том, что нет ничего важнее нашего единства и поддержки друг друга. Теперь это мой оберег, который дарит силы и мотивирует продолжать свое дело. А слова благодарности от наших героев – то, что я по-настоящему ценю больше всего", – заявила певица.
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Подписчиков возмутило фото певицы с шевронами.
"[Своему мужу, рэперу] Потапу их прицепи... Может пойдет, ребятам поможет", – прокомментировала подписчица rejecluda.
"Настя, хватит уже! Ну, это цирк", – написала cherepanovadiana.
4 мая Каменских исполнилось 36 лет.
В феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Каменских с Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
В августе артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.