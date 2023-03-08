Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях

Артистка позирует в кадре в темной рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, спустив ее с плеча. Каменских дополнила образ серьгами в виде желто-синих сердец.
"Женщины. Сколько силы, стойкости и решительности наполняет каждую. Но в один момент это меняется блеском в глазах, теплыми улыбками и удивительным обаянием. Мы сочетаем в себе уверенных бизнесвумен и бережных матерей, мы уверены в себе, застенчивы и ежедневно меняем мир к лучшему, в кроссовках или на каблуках. Мы разные, но прекрасны в любых проявлениях", – написала артистка.
По словам Каменских, ей бы хотелось, чтобы "мир научился это ценить".
"Просто ценить женщин, принимать их выбор и уважать позицию, какой бы она ни была", – подытожила она.
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Каменских замужем за украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Они поженились в мае 2019 года. Пара выступала дуэтом "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.