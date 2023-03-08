Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях

Артистка позирует в кадре в темной рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, спустив ее с плеча. Каменских дополнила образ серьгами в виде желто-синих сердец.

"Женщины. Сколько силы, стойкости и решительности наполняет каждую. Но в один момент это меняется блеском в глазах, теплыми улыбками и удивительным обаянием. Мы сочетаем в себе уверенных бизнесвумен и бережных матерей, мы уверены в себе, застенчивы и ежедневно меняем мир к лучшему, в кроссовках или на каблуках. Мы разные, но прекрасны в любых проявлениях", – написала артистка.

По словам Каменских, ей бы хотелось, чтобы "мир научился это ценить".

"Просто ценить женщин, принимать их выбор и уважать позицию, какой бы она ни была", – подытожила она.