Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото

"Уважаемые господа, дорогая семья! Во Львове работает юный фотограф – моя племянница Полинка. С предложениями обращайтесь лично ко мне… Цена – 50 грн", – написала Никитюк.

Телеведущая позировала в черном платье с разрезом. Она засветила ноги, сидя на стуле.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".