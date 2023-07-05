50-летняя Клум снялась без одежды и белья

Модель снялась без одежды и белья. Она позировала стоя, а также сидя в постели. Фото можно увидеть по этой ссылке.

Также Клум показала снимки, на которых запечатлена со своим 33-летним мужем, немецким музыкантом Томом Каулитцем.

"Сегодня в Париже жарко", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)