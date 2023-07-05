50-летняя Клум снялась без одежды и белья

Модель снялась без одежды и белья. Она позировала стоя, а также сидя в постели. Фото можно увидеть по этой ссылке.
Также Клум показала снимки, на которых запечатлена со своим 33-летним мужем, немецким музыкантом Томом Каулитцем.
"Сегодня в Париже жарко", – написала она.
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Хайди Клум 1 июня 2023 года исполнилось 50 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочь Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки. Когда именно они узаконили брак, модель не уточнила.