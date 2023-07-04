Дорофеева в шортах показала вид сзади. Фото

Дорофеева снялась в черных облегающих шортах, расстегнутой клетчатой рубашке, белых носках и черных резиновых сабо. Певица предстала с распущенными волосами. Она показала себя со спины.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. С декабря 2010-го по март 2020-го певица была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

В июне 2023 года появилась информация, что Дорофеева готовится к свадьбе со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.