"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи

"Летом так просто быть на одной волне с природой. Это как отдельная маленькая жизнь, а сейчас мы уже знаем, что ее не стоит откладывать на завтра", – написала она.
На фото певица показала себя вблизи. Она позировала на природе.
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4 мая Каменских исполнилось 36 лет.
В феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Каменских со своим мужем, рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
В августе артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.