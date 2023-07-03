Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса

Певица снялась в светло-голубых джинсах с широкими штанинами и оранжевом облегающем топе. Образ она дополнила двумя косами.

Дорофеева показала себя в полный рост.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010-го по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

В июня 2023 года появилась информация, что Дорофеева готовится к свадьбе со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.