В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике

Лопес позировала с распущенными волосами. Одну руку она держала на ягодицах.

"Для Дженнифер все дело в уверенности: когда вы чувствуете себя лучше, вы выглядите лучше всех. Она придерживается своих процедур по уходу за кожей и телом, поэтому всегда может демонстрировать свою уверенность в себе, выполняя "павер мувс" каждый божий день", – отметили в подписи.

Контекст:

"Павер мувс" (Power Moves) – это набор вращений, которые выполняют на большой скорости, а также различные акробатические элементы. Являются элементами брейк-данса.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.