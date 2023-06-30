Дорофеева прошлась перед камерой в нижнем белье и показала два образа. Видео

"А помните, когда-то главным вопросом утром было "что надеть?" – написала она.
Дорофеева появилась перед камерой в белой майке и бежевых трусах. Затем она надела серые широкие брюки и худи. Образ она дополнила черными вьетнамками.
Для второго лука певица выбрала серые облегающие шорты и худи, а также обула белые кроссовки.
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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010-го по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
В июня 2023 года появилась информация, что Дорофеева готовится к свадьбе со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.