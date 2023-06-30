Дорофеева прошлась перед камерой в нижнем белье и показала два образа. Видео

Дорофеева: А помните, когда-то главным вопросом утром было "что надеть?" Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"А помните, когда-то главным вопросом утром было "что надеть?" – написала она.

Дорофеева появилась перед камерой в белой майке и бежевых трусах. Затем она надела серые широкие брюки и худи. Образ она дополнила черными вьетнамками.

Для второго лука певица выбрала серые облегающие шорты и худи, а также обула белые кроссовки.

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