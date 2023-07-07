53-летняя Лопес показала лицо без макияжа и призналась, какие два средства использует

Лопес: Показываю фокус со средствами сияния без макияжа для Хэмптона Фото: jlobeauty / Instagram

"Показываю фокус со средствами сияния без макияжа для Хэмптона", – отметила Лопес.

Она нанесла на лицо и шею солнцезащитный крем, а затем – усилитель цвета лица с филлером.

Лопес предстала с мокрыми волосами и призналась, что вышла из душа. Актриса и певица перед нанесением средств рассказала, что с их помощью создает эффект, будто она только пришла с пляжа.

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