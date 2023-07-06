Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото

Певица снялась в джинсах, джинсовой куртке и черном бюстгальтере.

"Креатив – еще одна ментальная черта украинцев. А я обожаю творить с такими людьми, учиться и подглядывать за ними. Этот фотосет – моя новая любовь", – заявила Огневич.

Исполнительница указала, что автор фотосета – пользователь Instagram под ником amouurri_retouch.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)