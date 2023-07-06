Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото

Певица снялась в джинсах, джинсовой куртке и черном бюстгальтере.
"Креатив – еще одна ментальная черта украинцев. А я обожаю творить с такими людьми, учиться и подглядывать за ними. Этот фотосет – моя новая любовь", – заявила Огневич.
Исполнительница указала, что автор фотосета – пользователь Instagram под ником amouurri_retouch.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.