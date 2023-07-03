Дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак толкнула его новую жену лицом в торт. Фото

"Люблю тебя, моя жена. Моя жизнь. С днем рождения", – написал он.
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В Instagram Stories он также разместил видео, на котором показал, как поздравил жену в присутствии ее дочери Александры и своей 12-летней дочери Софии.
Налчаджиоглу подарил жене мини-торт и шары. В момент, когда супруга бизнесмена хотела откусить кусочек, дочь Налчаджиоглу неожиданно ткнула ее лицом в торт.
Реакция супруги бизнесмена попала на видео. После этого 12-летняя дочь Налчаджиоглу обняла свою 27-летнюю мачеху.
София – дочь Налчаджиоглу и украинской певицы Ани Лорак, которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре РФ. Артистка замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину. В свою очередь, Налчаджиоглу осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ, проживая в Киеве.
В середине июня дочь бизнесмена прилетела к нему в Турцию, куда он сам приехал вместе со второй женой и падчерицей спустя неделю после свадьбы.
Новая жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем. В это же время Ани Лорак отдыхает за границей со своим новым бойфрендом.
Ранее София Налчаджиоглу столкнула падчерицу своего отца в воду.