Дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак толкнула его новую жену лицом в торт. Фото

"Люблю тебя, моя жена. Моя жизнь. С днем рождения", – написал он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

В Instagram Stories он также разместил видео, на котором показал, как поздравил жену в присутствии ее дочери Александры и своей 12-летней дочери Софии.

Налчаджиоглу подарил жене мини-торт и шары. В момент, когда супруга бизнесмена хотела откусить кусочек, дочь Налчаджиоглу неожиданно ткнула ее лицом в торт.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Реакция супруги бизнесмена попала на видео. После этого 12-летняя дочь Налчаджиоглу обняла свою 27-летнюю мачеху.