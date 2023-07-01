Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен

"Я простила тебя. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проанализировала, – написала она. – Люди встречаются не случайно. Мы все друг для друга урок. Спасибо за урок, ты свободен".
Она проиллюстрировала свой пост архивным фото, на котором запечатлена вместе с Пономаревым.
"Фото древнее, которое очень real", – отметила она.
Отношения между Пономаревым и Мозговой завязались в середине 1990-х. Пара рассталась спустя 10 лет семейной жизни. У них есть общая дочь Евгения (1998). Сейчас она работает и живет в Португалии. От предыдущих отношений у Мозговой также есть дочь Зоя (1994).
Сейчас Мозговая замужем за украинским певцом David Axelrod. У них есть дочь Соломия (2015).
Второй женой Пономарева стала Виктория Мартынюк. В браке у пары родился сын Александр (2007). Супруги расстались в 2012 году, прожив вместе шесть лет. По словам артиста, причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и дочерью Евгенией.
Свою нынешнюю личную жизнь певец не комментирует, но признается, что у него "все в порядке".