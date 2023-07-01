Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен

Мозговая: Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проанализировала Фото: Олена Мозгова / Facebook

"Я простила тебя. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проанализировала, – написала она. – Люди встречаются не случайно. Мы все друг для друга урок. Спасибо за урок, ты свободен".

Она проиллюстрировала свой пост архивным фото, на котором запечатлена вместе с Пономаревым.

"Фото древнее, которое очень real", – отметила она.