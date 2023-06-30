Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно

"Это будет скоро. Это не будет один концерт. Дай бог, будет много концертов. Точно знаю, что я не буду переводить свои песни, которые были написаны на русском языке до войны, – заявил артист. – Те мои суперхиты, которые были на русском языке, я никогда не буду переводить на украинский. Это не нужно. Нужно идти дальше".

Контекст:

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. В июле 2022 года адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение.

Спустя почти полтора года молчания Винник дал интервью Курочке, в котором признался, что выехал из Украины 26 февраля 2022 года, но не уточнил как. По словам артиста, он решил уехать за границу, так как считает, что каждый должен заниматься своим делом.

Винник также опроверг слухи об онкозаболевании, но не стал разглашать свой диагноз. Он упомянул, что этой болезнью в Германии болеет всего 2% населения.