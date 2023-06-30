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03 июля, 2023
 
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Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано

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Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что понимаю, что там есть проблемы
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что понимаю, что там есть проблемы
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины в интервью, которое 29 июня опубликовано на YouTube-канале "Подкаст простыми словами", рассказала, что переживает о том, что ее муж, президент Украины Владимир Зеленский, мало спит.

По словам Зеленской, она спокойна за питание мужа, так как с этим у него все нормально.

"Я переживаю за его сон, потому что понимаю, что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано. Но это, я уже вижу, наверное, кортизоловые вещи. Когда кортизол поднимает тебя в четыре или пять утра, – сказала она. – Но с этим сейчас, к сожалению, я ничего сделать не могу. То есть я как жена держу руку на пульсе, пытаюсь как-то его подбодрить, развесилить, если могу". 

Она отметила, что иногда ей это удается.

"Когда мы встречаемся, мы много смеемся – обсуждаем наши семейные дела, говорим о детях, – призналась Зеленская.

В этом же интервью она рассказала, что украинский президент много занимается спортом и приобщил к этому ее. "У него это вообще просто необходимость. А сейчас появился еще бокс, насколько я знаю. Он вообще без него не может. Я вижу, что это ему помогает, и в принципе спокойна", – сказала она.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине, но в первые месяцы не находилась в Киеве. В настоящее время первая леди и президент живут отдельно, но могут встретиться во время обеда.

В феврале Зеленский признался, что у него значительно ухудшилось зрение

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Владимир Зеленский, президент, Елена Зеленская
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