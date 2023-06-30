Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано

По словам Зеленской, она спокойна за питание мужа, так как с этим у него все нормально.
"Я переживаю за его сон, потому что понимаю, что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано. Но это, я уже вижу, наверное, кортизоловые вещи. Когда кортизол поднимает тебя в четыре или пять утра, – сказала она. – Но с этим сейчас, к сожалению, я ничего сделать не могу. То есть я как жена держу руку на пульсе, пытаюсь как-то его подбодрить, развесилить, если могу".
Она отметила, что иногда ей это удается.
"Когда мы встречаемся, мы много смеемся – обсуждаем наши семейные дела, говорим о детях, – призналась Зеленская.
В этом же интервью она рассказала, что украинский президент много занимается спортом и приобщил к этому ее. "У него это вообще просто необходимость. А сейчас появился еще бокс, насколько я знаю. Он вообще без него не может. Я вижу, что это ему помогает, и в принципе спокойна", – сказала она.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине, но в первые месяцы не находилась в Киеве. В настоящее время первая леди и президент живут отдельно, но могут встретиться во время обеда.
В феврале Зеленский признался, что у него значительно ухудшилось зрение.