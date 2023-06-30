Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано

Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что понимаю, что там есть проблемы Фото: Олена Зеленська / Facebook

По словам Зеленской, она спокойна за питание мужа, так как с этим у него все нормально.

"Я переживаю за его сон, потому что понимаю, что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано. Но это, я уже вижу, наверное, кортизоловые вещи. Когда кортизол поднимает тебя в четыре или пять утра, – сказала она. – Но с этим сейчас, к сожалению, я ничего сделать не могу. То есть я как жена держу руку на пульсе, пытаюсь как-то его подбодрить, развесилить, если могу".

Она отметила, что иногда ей это удается.

"Когда мы встречаемся, мы много смеемся – обсуждаем наши семейные дела, говорим о детях, – призналась Зеленская.

В этом же интервью она рассказала, что украинский президент много занимается спортом и приобщил к этому ее. "У него это вообще просто необходимость. А сейчас появился еще бокс, насколько я знаю. Он вообще без него не может. Я вижу, что это ему помогает, и в принципе спокойна", – сказала она.