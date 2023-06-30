Ким ответил, кто ведет Telegram-канал "Николаевский Ванек"

Ким заявил, что на время отпуска заменит "Ванька" Фото: kimkimvitalii / Instagram

"Все меня просили спросить, кто ведет Telegram-канал "Николаевский Ванек". Есть подозрение, что вы?" – обратилась к Киму журналистка.

"Нет, не я", – после паузы ответил Ким.

"А кто?" – уточнила Кучер.

"Не скажу", – заявил Ким.