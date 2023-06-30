Ким ответил, кто ведет Telegram-канал "Николаевский Ванек"

"Все меня просили спросить, кто ведет Telegram-канал "Николаевский Ванек". Есть подозрение, что вы?" – обратилась к Киму журналистка.
"Нет, не я", – после паузы ответил Ким.
"А кто?" – уточнила Кучер.
"Не скажу", – заявил Ким.
На данный момент на Telegram-канал "Николаевский Ванек" подписано почти 940 тыс. фолловеров. 29 июня на канале появилось объявление, что его администраторы уходят в отпуск. Наибольшая активность на канале наблюдается во время воздушных тревог из-за угрозы обстрелов украинских городов российскими оккупантами.
В это время администраторы канала сообщают подписчикам о вероятном направлении движения российских ракет или беспилотников. После отбоя воздушной тревоги в Telegram-канале администраторы пишут фирменную фразу о том, что можно "писять и спать".
После того, как Telegram-канал сообщил об уходе в отпуск, Ким написал пост в своем Telegram-канале, что на время отпуска намерен заменить "Ванька".